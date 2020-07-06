Скульптуру «Аленький цветочек» готовят к отправке в Самару

В Самару в ближайшее время отправят скульптуру «Аленький цветочек». Она уже готова и будет установлена осенью в сквере на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской к 200-летию самарского губернатора Григория Аксакова, сына автора сказки «Аленький цветочек» Сергея Аксакова.

О том, что скульптура уже отлита из бронзы, рассказал депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, чьи слова приводит НИА «Самара». Сквер благоустраивают в рамках программы «Комфортная городская среда». Саму скульптурную композицию изготовили на внебюджетные средства.

Архитектор проекта сквера —– Дмитрий Храмов. Он ранее рассказывал, что «Аленький цветочек» должен быть погружен в «волшебный сад», максимальное количество зелени и цветов. В сквере также обустроят фонтаны и зоны отдыха.

Сын автора сказки «Аленький цветочек» Сергея Аксакова Григорий Аксаков с 1855 по 1858 год был вице-губернатором, а с 1867 по 1872 год — губернатором Самарской губернии. Он также являлся почетным гражданином Самары. Сказка же посвящена внучке писателя Ольге. Оригинальное название произведения — «Оленькин цветочек».

2 июля сообщалось, что Самара вошла в число 20 российских городов, которым присвоено звание «Город трудовой доблести».