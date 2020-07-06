Суд назначил штраф псковской журналистке по делу об оправдании терроризма

Второй Западный окружной военный суд назначил штраф псковской журналистке Светлане Прокопьевой в размере 500 тыс. рублей по делу об оправдании терроризма. Соответствующее решение было принято в понедельник, 6 июля.

«Прокопьеву Светлану Владимировну признать виновной, назначить ей наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей», — цитирует судью ТАСС.

Уголовное дело в отношении Прокопьевой было возбуждено в феврале 2019 года по статье ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма»). По словам главного редактора радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» Максима Костикова, в октябре 2018 года Прокопьева в эфире «подвергла критическому анализу ситуацию в стране в контексте произошедшего теракта в Архангельске».

Позднее этот материал был опубликован на сайте регионального агентства новостей «Псковская лента новостей», откуда был удален по требованию надзорных органов. За вышедший в эфир материал Прокопьевой «Эхо Москвы в Пскове» оштрафовали на 150 тыс. рублей, за публикацию текстовой версии «Псковская лента новостей» была оштрафована на 200 тыс. рублей.

Во время прений прокуратура требовала приговорить Прокопьеву к шести годам лишения свободы и запретить журналистскую деятельность на протяжении четырех лет.

31 октября 2018 года в 8:52 утра на входе в здание регионального управление ФСБ, расположенного в центре Архангельска, произошел взрыв. Мощность бомбы составила меньше 100 г в тротиловом эквиваленте. Пронесший взрывчатку 17-летний местный житель погиб на месте. Также пострадали три сотрудника ФСБ.