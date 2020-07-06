Путин по телефону поздравил Назарбаева с 80-летием

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил своего казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева с 80-летием. Об этом сообщила в понедельник, 6 июля, пресс-служба первого президента Казахстана.

Путин пожелал Назарбаеву «крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо дружественного казахстанского народа».

Российский лидер выразил уверенность в том, что «политическая дальновидность и огромный опыт» президента Казахстана будут и впредь способствовать углублению и расширению сотрудничества между обеими странами, а также наращиванию интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В ходе разговора, который состоялся по инициативе российской стороны, Назарбаев поблагодарил Путина за теплые пожелания и подчеркнул важность продолжающегося укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений двух стран.

Ранее, 3 июля, в своем видеопоздравлении для Назарбаева Путин указал на огромную заслугу первого президента Казахстана в развитии республики. Российский лидер отметил «колоссальную ответственность и взвешенность, богатый жизненный и управленческий опыт» Назарбаева. Он добавил, что гордится многолетней дружбой с юбиляром.