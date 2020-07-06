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Расстрелявшему коллег в московском метро полицейскому отменили продление ареста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мосгорсуд в понедельник, 6 июля, отменил продление ареста полицейскому Алексею Смирнову, который расстрелял своих коллег в московском метро. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Корчагин.

«Сегодня в Мосгорсуде была рассмотрена апелляционная жалоба защиты на продление срока содержания под стражей нашего подзащитного. Мосгорсуд отменил решение суда первой инстанции, отправил материалы на новое рассмотрение в Пресненский суд Москвы, при этом указал, что срок содержания Смирнова под стражей истекает 15 июля», — отметил Корчагин.

Он подчеркнул, что данное решение суд принял в связи снарушениями прав Смирнова на защиту при рассмотрении материалов на арест в суде первой инстанции.

ЧП произошло вечером 18 сентября 2019 года на станции метро «Рязанский проспект». Правоохранитель оказал сопротивление и открыл стрельбу из табельного оружия по двум своим коллегам, когда те пытались задержать его при получении денежных средств от гражданина без документов. В результате один полицейский погиб на месте, второй был доставлен в больницу. Злоумышленника задержали по горячим следам.

В отношении Смирнова было возбуждено уголовное дело о взятке, размер которой не превышает 10 тыс. рублей (по ч. 1 ст. 291.1) и в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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