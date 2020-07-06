Признавшегося в убийствах и изнасилованиях сантехника из Каширы нашли мертвым в СИЗО

Признавшегося в убийствах и изнасилованиях 53-летнего сантехника из Каширы нашли мертвым в СИЗО в Богородском городском округе (Ногинск). Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области в понедельник, 6 июля.

Следователи организовали доследственную проверку по факту его смерти, а также возможной халатности сотрудников изолятора. По результатам проверки примут процессуальное решение.

По данным следствия, сантехник совершал преступления в период с 2010 по 2020 год, когда проникал в дома Каширского и Ступинского городских округов. В основном он выбирал для этого окна на первых этажах. Своих жертв маньяк душил и совершал насильственный половой акт. Однако двум его жертвам удалось выжить.

По данным СК, в июне нападавший признался в совершении семи убийств и изнасилований, а потом — еще в двух — женщин 1940 и 1950 годов рождения.

Сантехнику была назначена комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза, в отношении него было возбуждено уголовное дело.