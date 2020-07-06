В Ханты-Мансийске закрыли детские сады из-за распространения COVID-19

Все детские сады в Ханты-Мансийске закрылись до 12 июля из-за распространения коронавируса в городе, сообщают местные жители в социальных сетях в понедельник, 6 июля.

«Сообщаем, что с 6 по 12 июля детские сады приостанавливают свою работу с целью недопущения роста числа заболевших COVID-19 среди детей. В указанный период родители могут оформить электронные больничные листы», — цитируют родители детсадовцев полученные от администрации сообщения.

В этот же день администрация города озвучила ряд дополнительных мер, которые могут быть приняты в ближайшее время в связи с существенным приростом инфицированных за последние дни, в частности среди несовершеннолетних. В мэрии отмечали, что причиной роста заболеваемости становится несоблюдение ограничительных мер.

«В их числе (дополнительных мер, которые могут быть приняты. — Ред.) — связанное с ростом детской заболеваемости приостановление деятельности детских садов с предоставлением возможности родителям оперативно и дистанционно получить больничный. Также рассматривается вопрос о закрытии крупных торговых центров, установке видеонаблюдения на детских площадках», — указали в муниципалитете.

По состоянию на 6 июля в Ханты-Мансийске выявлено 10 301 случай заболевания COVID-19, из них 69 с летальным исходом. С начала вспышки инфекции из больниц выписано 5326 пациентов.

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