Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров

Корейская компания Hyundai планирует внедрить в России новую схему продаж автомобилей. Об этом 6 июля сообщает njcar.

Отмечается, что с октября 2020 года у клиентов появится возможность покупать машины напрямую у завода-изготовителя «Хендэ Мотор СНГ», который расположен в Санкт-Петербурге.

Дилеры в свою очередь будут играть роль помощников. Они станут подготавливать машины перед продажей и заниматься техобслуживанием.

Для реализации такой схемы планируется использовать полномасштабную онлайн-платформу, которая позволит удаленно бронировать, страховать транспортные средства, а также оплачивать их.

Выбрать автомобиль можно будет со склада завода-изготовителя, а также воспользоваться услугой его доставки на дом.

2 июля сообщалось, что Hyundai представила на корейском рынке первый в своей истории микроавтобус County с электрическим двигателем.