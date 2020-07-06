Прямой эфир

Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров

0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корейская компания Hyundai планирует внедрить в России новую схему продаж автомобилей. Об этом 6 июля сообщает njcar.

Отмечается, что с октября 2020 года у клиентов появится возможность покупать машины напрямую у завода-изготовителя «Хендэ Мотор СНГ», который расположен в Санкт-Петербурге.

Дилеры в свою очередь будут играть роль помощников. Они станут подготавливать машины перед продажей и заниматься техобслуживанием.

Для реализации такой схемы планируется использовать полномасштабную онлайн-платформу, которая позволит удаленно бронировать, страховать транспортные средства, а также оплачивать их.

Выбрать автомобиль можно будет со склада завода-изготовителя, а также воспользоваться услугой его доставки на дом.

2 июля сообщалось, что Hyundai представила на корейском рынке первый в своей истории микроавтобус County с электрическим двигателем.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020