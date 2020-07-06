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Путин поручил усилить ответственность за нарушение законов об обращении с животными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент России Владимир Путин поручил усилить административную ответственность за нарушения в сфере законодательства об обращении с животными. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на усиление административной ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными, а также на совершенствование правового регулирования вопросов», — говорится в заявлении.

Вопросы, которые поручил проработать президент, касаются трех аспектов, — проведения восстановительных работ при причинении вреда окружающей среде; осуществления государственного эконадзора за объектами, которые оказывают негативное влияние на природу; обеспечения пользователями недр охраны объектов животного и растительного мира, в том числе сохранения биологического разнообразия.

Срок исполнения поручений — до 1 декабря 2020 года.

Перечень задач, связанных со сферами экологии и защиты животных, российский лидер сформировал по итогам встречи с общественниками, экологами и зоозащитниками в начале июня.

На том совещании Путин заявил, что в стране многие по-прежнему живут, руководствуясь принципом «после нас хоть потоп», однако эта логика тупиковая.

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