Путин поручил усилить ответственность за нарушение законов об обращении с животными

Президент России Владимир Путин поручил усилить административную ответственность за нарушения в сфере законодательства об обращении с животными. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на усиление административной ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными, а также на совершенствование правового регулирования вопросов», — говорится в заявлении.

Вопросы, которые поручил проработать президент, касаются трех аспектов, — проведения восстановительных работ при причинении вреда окружающей среде; осуществления государственного эконадзора за объектами, которые оказывают негативное влияние на природу; обеспечения пользователями недр охраны объектов животного и растительного мира, в том числе сохранения биологического разнообразия.

Срок исполнения поручений — до 1 декабря 2020 года.

Перечень задач, связанных со сферами экологии и защиты животных, российский лидер сформировал по итогам встречи с общественниками, экологами и зоозащитниками в начале июня.

На том совещании Путин заявил, что в стране многие по-прежнему живут, руководствуясь принципом «после нас хоть потоп», однако эта логика тупиковая.