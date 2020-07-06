Гроза оставила без света более 30 тыс. жителей Липецка

Аварийное отключение электроэнергии произошло во время грозы в Липецке 5 июля. Линии электропередачи оказались повреждены поваленными деревьями.

Перебои с электроснабжением наблюдались почти во всех районах города. Без света осталось порядка 30 тыс. человек. Электричества не было и в школе №9, где сегодня, 6 июля, должен состояться ЕГЭ. В учреждении задействован резервный источник питания.

Как пишет Lipetskmedia, по предварительной информации, электроснабжение должны восстановить в жилых домах к 20:00.

Без горячей воды остались жители шести многоэтажных домов в селе Подгорное. Причина — удар молнии в котельную. Восстановить горячее водоснабжение должны к 16:00.

5 июля сообщалось, что во вратаря подмосковного клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского попала молния. При этом во время случившегося не было ливня или грозы, а стояла пасмурная погода. Сейчас вратарь находится в искусственной коме.