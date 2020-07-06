Прямой эфир

Под Калининградом нашли останки семи советских солдат

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Зеленоградском районе Калининградской области нашли останки семи советских солдат. Раскопки проводил отряд поисковиков «Совесть». Погибших обнаружили в артиллерийской воронке. Сражения в этих местах шли в феврале 1945 года. Высоту от немецкой пехоты защищали батальоны 140-го стрелкового полка. Командовал бойцами Герой СССР капитан Петр Романов. Территорию под контроль взял противник: у красноармейцев закончились патроны и гранаты. Капитан Романов погиб (он вызвал огонь вражеской артиллерии на себя). Местные историки считают, что тело капитана может быть среди найденных останков. Впрочем, пока специалисты опознали только одного солдата. Личность Каримжана Раджабова установили по боевой награде — ордену Славы 3-й степени. Имя Раджабова известно калининградским краеведам — небольшую часть его истории можно найти в книге «Прорыв на Земландский полуостров». Со своими товарищами сержант вытащил с поля боя около 100 человек. Вероятно, он был смертельно ранен как раз во время выполнения задания. Работа над опознанием других останков продолжается.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020