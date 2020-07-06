Под Калининградом нашли останки семи советских солдат

В Зеленоградском районе Калининградской области нашли останки семи советских солдат. Раскопки проводил отряд поисковиков «Совесть». Погибших обнаружили в артиллерийской воронке. Сражения в этих местах шли в феврале 1945 года. Высоту от немецкой пехоты защищали батальоны 140-го стрелкового полка. Командовал бойцами Герой СССР капитан Петр Романов. Территорию под контроль взял противник: у красноармейцев закончились патроны и гранаты. Капитан Романов погиб (он вызвал огонь вражеской артиллерии на себя). Местные историки считают, что тело капитана может быть среди найденных останков. Впрочем, пока специалисты опознали только одного солдата. Личность Каримжана Раджабова установили по боевой награде — ордену Славы 3-й степени. Имя Раджабова известно калининградским краеведам — небольшую часть его истории можно найти в книге «Прорыв на Земландский полуостров». Со своими товарищами сержант вытащил с поля боя около 100 человек. Вероятно, он был смертельно ранен как раз во время выполнения задания. Работа над опознанием других останков продолжается.