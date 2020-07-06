Российские школьники приступили к сдаче ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый госэкзамен в нашей стране. Тест напишут более 670 тыс. человек (из них 618 тысяч — выпускники нынешнего года). Организаторы разделили испытания на два дня, чтобы избежать скопления людей в экзаменационных пунктах. На местах у ребят бесконтактным способом измеряют температуру. Кроме того, участников просят обработать руки антисептиком. Большинство на испытания пришли в масках. Работа состоит из 27 заданий, их нужно выполнить за 3,5 часа. Минимальный проходной порог по русскому языку — 36 баллов. Результаты молодые люди узнают не позднее 23 июля.