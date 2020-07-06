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Цена нефти Brent достигла $43,1 за баррель

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Фото: REUTERS/Angus Mordant
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К 9:30 по мск понедельника, 6 июля, сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures до $43,1 за баррель.

Таким образом стоимость нефти увеличилась на 0,91%.

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Августовские фьючерсы на нефть WTI показали падение на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), цена составила $40,59 за баррель против $40,63 2 июля.

За минувшую неделю оба контракта подорожали более чем на 4%, пишет РЕН ТВ.

Как сообщает издание Trading Economics, цены на Brent в понедельник держались выше $42 за баррель, поскольку инвесторы решили сосредоточиться на восстановлении мировой экономики, несмотря на резкий рост числа случаев коронавируса. Отмечается, что наблюдаются признаки восстановления спроса на нефть, поскольку ограничения на поездки и бизнес, связанные с коронавирусом, были сняты. «Однако неугасание эпидемии в США, крупнейшей в мире стране — потребителе нефти, ограничило дальнейшие успехи», — отмечается в сообщении.

Ранее, 26 июня, российский бренд нефти Urals достиг рекордной премии к Brent. Разрыв в ценах увеличился до $2,35 за баррель впервые за 26 лет. Причиной повышения стоимости стало выполнение условий ОПЕК+.

В начале июня страны — участницы ОПЕК+ согласились продлить нынешний договор о сокращении нефтедобычи до конца июля.

К 16 июня стало известно, что в рамках соглашения в мае добыча нефти была сокращена на 89% от плана. Получается, с рынка убрали 8,6 млн баррелей в сутки из ранее запланированных 9,7 млн баррелей. Эффективнее всех сократили добычу Саудовская Аравия, Россия и Алжир, отстали Ирак, Нигерия и Казахстан.

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