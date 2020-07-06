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Названы российские курорты с самым теплым морем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Самое теплое море среди курортов Черноморского побережья сейчас в Геленджике и Туапсе, а среди курортов Крыма — в Евпатории и Ялте. Об этом заявил ТАСС в понедельник, 6 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, на этих курортах вода прогрелась до «очень высоких температур». В Геленджике и Туапсе температура воды в море достигает 26 градусов тепла.

«В Алуште температура воды 24 градуса, в Феодосии и Анапе — 25 градусов, в Евпатории и Ялте — 26 градусов», — сказал синоптик.

Вильфанд добавил, что вода в Сочи прогрелась до 24–25 градусов.

С 1 июля 70 регионов России начали принимать туристов. Завершение курортного сезона в этом году ожидается позднее обычного, в октябре–декабре. Власти утверждают, что цены в отелях страны сохранятся на уровне 2018–2019 годов.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечал, что в лидерах спроса и продаж сейчас держатся Краснодарский край и Крым. По его словам, у этих курортов есть «все шансы в первую неделю официального старта межрегионального туризма достичь показателей предыдущего года», пишет «Газета.ру».

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