Жертвами обрушения башенного крана в Китае стали пять человек

Пять человек погибли в результате обрушения башенного крана в провинции Аньхой на востоке Китая. Об этом сообщает в понедельник, 6 июля, агентство Xinhua.

Отмечается, что, по данным профильного ведомства, ЧП произошло в районе 17:00 5 июля (12:00 мск) на одной из строительных площадок в уезде Фэнтай города Хуайнань. О причинах произошедшего информации пока не поступало.

В середине февраля в городе Новошахтинске в Ростовской области России при падении башенного крана погиб рабочий 1952 года рождения. По факту происшествия СК начал проверку.

В конце января при падении стрелы крана на строительной площадке в центре Москвы пострадал один рабочий. Его передали скорой помощи, он был без сознания. По данным МЧС, ЧП произошло на стройке в Гранатном переулке (ЦАО).