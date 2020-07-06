Более 4 тыс. жителей Омской области пострадали от укусов клещей

В Омской области к началу июля в медицинские учреждения обратились 4,350 тыс. человек с жалобами на укусы клещей. Из всех пострадавших 1,498 тыс. – это дети. За неделю с 29 июня по 5 июля жертвами клещей стали еще около 100 жителей области

Как сообщает ИА «Омскрегион» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, количество обращений по поводу укусов этих насекомых превышает средний показатель в 1,2 раза.

Специализированные лаборатории исследовали 99,8% клещей, которые были сняты с людей. Вирусом клещевого энцефалита из них заражены 1,9%, боррелиями – 7,5%, возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека – 0,3%.

При этом не зарегистрировано ни одного случая передачи от клеща человеку инфекционных заболеваний.