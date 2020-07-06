Онколог объяснил рост заболеваемости меланомой в России

В России растет заболеваемость меланомой. Причины такого процесса объяснил в воскресенье, 5 июля, в интервью радиостанции «Говорит Москва» заместитель главврача стационара Пироговского центра по онкологии Владислав Саржевский.

«Официальная статистика: 4-5 случаев на 100 тысяч населения. Здесь две основные причины. Во-первых, растет информированность населения и растет выявляемость заболевания. Второй фактор — изменения культуры и образа жизни россиян», — рассказал специалист.

Жители страны, как отметил медик, стали чаще ездить в южные страны, где много солнца, и далеко не все задумываются о том, что кожу надо беречь от вредного ультрафиолетового излучения.

Саржевский рассказал, что все появления родинок и веснушек являются результатом взаимодействия с солнечной радиацией. Пигмент меланин, содержащийся в коже, защищает человека от нее.

«Как только человек появляется на свет, начинается физиологическая реакция, вызванная ультрафиолетовым облучением, которая заключается в том, что меланоциты начинают вырабатывать пигмент меланин. Поэтому в течение жизни у людей появляются пигментные пятна», — добавил специалист.

30 мая главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, по каким признакам определить онкологию. Специалист отметил, что злокачественное образование на коже — меланома — может развиться даже при отсутствии родинок на теле.