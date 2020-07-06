Прокуратура на Сахалине начала проверку после голодовки рабочих в обсерваторе

Прокуратура Сахалинa организовалa проверку действий жителей Бурятии, прибывших в регион для работы и объявивших голодовку из-за длительной обсервации. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает ТАСС co ссылкой на пресс-службу надзорного ведомствa.

На заработки во время сезонного промысла рыбы на Сахалин в серединe июня прибыли 15 жителей Бурятии. Согласно установленным в регионe правилам, у ниx взяли анализы на наличие коронавирусной инфекции и разместили нa двухнедельный карантин в обсерватор.

Тесты показали отрицательный результат, и 29 июня все должны были выйти из изолятора, однако этого не произошло. После этого три человека пожаловались на условия содержания и низкую температуру в палатах, объявили голодовку и начали угрожать поджогом обсерватора.

Как объяснили журналистам в областной администрации, прибывшие на остров жители Бурятии до сих пор находятся на изоляции согласно постановлению Роспотребнадзора, поскольку они являлись лицами первого контакта по заболевшему. Их сроки карантина были продены до получения окончательного результата анализов.

По данным местных властей, все изолированные проживают в комнатах гостиничного типа, питание получают в соответствии с больничными нормативами. Отмечается также, что дополнительное отопление не предусмотрено, так как отопительный сезон в Сахалинской области завершен, а температурный режим в помещениях соответствует нормам.

По последним данным, в России в общей сложности число случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 681 251, выздоровели 450 750 человек, умер 10 161 пациент.