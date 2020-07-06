Украинский эксперт обозвал Зеленского «хуторянином-кидалой»

Киевский политолог Андрей Головачев назвал президента Украины Владимира Зеленского «типичным представителем хуторянской элиты». Такое мнение в воскресенье, 5 июля, он высказал в статье для издания «Главред».

По словам политолога, вся политическая элита страны, включая всех президентов, — это «суть элита с хуторянским менталитетом». Он рассказал, что многие приводили ему в пример Зеленского «как президента с новым, современным менталитетом».

«Но это полное недоразумение! Или полное непонимание того, ЧТО означает крестьянская ментальность. Это в первую очередь склонность ко лжи. Человек с крестьянским — не аристократическим — менталитетом легко лжет и не испытывает при этом никаких угрызений совести. Говоря современным языком, это кидала», — заявил он.

Как полагает Головачев, Зеленский считает ложь нормой поведения, перенося свои «крестьянские замашки» в сферу международной политики, как и все его предшественники.

«Давайте разберем недавний кейс. Зеленский подписывает меморандум с МВФ, где своей подписью гарантирует независимость работы НБУ (Нацбанка Украины. — Ред.). Для МВФ это был принципиальный пункт, без которого он не соглашался возобновлять кредитование Украины. А через две недели Зеленский вызывает председателя НБУ Смолия и предлагает ему валить из НБУ», — написал эксперт.

Европейские реформы на Украине невозможны, пока, по его мнению, «крестьянскую культуру» не сменит «буржуазная мораль», а вот уже последние 15 лет в стране идет «только имитация реформирования».

При этом Головачев указал, что попытки западных стран силой внедрить свои институты власти в «вотчинную» Украину обречены на провал.

«Впрочем, похоже, Запад это уже осознал и вполне готов сбросить Украину с баланса, но не знает, как это сделать, чтобы не потерять лицо», — заключил эксперт.

3 июля украинский парламент отправил в отставку председателя Национального банкa Украины (НБУ) Яковa Смолия, послe тогo как тот сообщил об оказываемом на него политическом давлении и написал заявление об увольнении.