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Диетолог рассказала о пользе сала при похудении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Сало, несмотря на его высокую калорийность, может способствовать потере веса — всё дело в количестве и способе употребления. Об этом в понедельник, 6 июля, в интервью радио Sputnik рассказала диетолог Елена Соломатина.

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Сало отличается почти стопроцентным содержанием жира, наличие которого плотно ассоциируется с чем-то вредным. Однако, по мнению диетолога, это ошибочное мнение.

«Бутерброд из цельнозернового хлеба с салом и овощами прекрасно утолит голод. С такой едой можно даже похудеть. После такого бутерброда не захочется съесть что-то высококалорийное вроде углеводов и сладостей. В этом отношении сало — это замечательно», — отметила она.

Специалист подчеркнула, что при использовании сала в качестве ограничителя для аппетита важно не есть слишком много.

Обычно сало, по словам Соломатиной, употребляют не более 10–30 г. В таком количестве продукта биологически активных веществ гораздо больше, чем в сливочном масле.

«Для людей, склонных к лишнему весу, и тем, у кого уже повышен уровень холестерина, стоит есть не более 10 г в день. Всем остальным до 30 г, желательно даже разбитых в течение дня», — подвела итог диетолог.

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