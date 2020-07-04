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Диетолог назвал подходящие для перекуса перед сном продукты

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Наиболее полезным перекусом на ночь является ореховая смесь, рассказали представители Нью-Йоркской государственной академии питания и диетологии Джонатана Вальдеса, пишет HuffPost.

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Кроме, по словам экспертов, можно съесть немного хлебцев с чайной или столовой ложкой орехового масла, а также творог, черешню, миндаль, кешью и пекан.

Диетологи советуют избегать перед сном кофеиносодержащих продуктов, в том числе чая, газированных напитков, а также шоколада.

Специалисты напоминают, что ночью замедляется обмен веществ, поэтому перед сном стоит выбирать легкую еду, чтобы организм успел ее переварить.

Диетологи уверены, что чувство голода поздним вечером может быть сигналом недостаточно хорошего питания в течение дня. Также ночной перекус может быть реакцией организма на стресс, эмоциональные переживания, привычку или даже скуку.

Специалисты рекомендуют есть каждые 3–5 часов в течение дня и внимательнее относиться к завтраку, чтобы он был высококалорийным, с достаточным объемом клетчатки и белков.

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