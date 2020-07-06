В понедельник в России напишут самый массовый ЕГЭ

Более 671 тыс. выпускников планируют сдавать ЕГЭ по русскому языку, который пройдет 6 и 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

В ведомстве отметили, что Единый государственный экзамен по русскому языку стал самым массовым.

«В этом году проведение экзамена разделено на два дня, чтобы избежать большого скопления участников в экзаменационных пунктах», — говорится в сообщении.

Сдавать экзамен намерены свыше 671 тыс. человек, в том числе почти 618 тыс. выпускников текущего года. Более 428 тыс. участников пойдут на ЕГЭ в первый день его проведения — 6 июля.

Сама работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий, на выполнение которых отведено 3,5 часа. Результаты экзаменов для тех, кто сдавал 6 июля, станут известны не позднее 20 июля, для сдававших 7 июля — не позднее 23 июля.

3 июля Роспотребнадзор сообщил, что первые единые государственные экзамены (ЕГЭ) по информатике, географии и литературе прошли в штатном режиме без серьезных нарушений.

В 2020 году сроки ЕГЭ сдвинулись из-за коронавируса. Основной экзаменационный период назначен на 3–23 июля, 24–25 июля зарезервированы для тех, у кого два экзамена совпадут в один день. Вторая волна для тех, кто по уважительным причинам не смог прийти на экзамен, продлится с 3 по 8 августа. Расписание ЕГЭ было утверждено 17 июня.

Сдают экзамены только те выпускники школ, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Пересдача для улучшения результата не предусмотрена.