Боксер Осипов рассказал о серьезной травме в бою с Мадиевым

Российский боксер Артур Осипов получил серьезную травму руки во время боя с Магомедом Мадиевым. Об этом спортсмен рассказал в беседе с телеканалом «360» в воскресенье, 5 июля.

По словам Осипова, руку он повредил 3 июля во время боя за титул чемпиона России с одним из ведущих боксеров страны, Магомедом Мадиевым. Поединок проводился в 10 раундов и завершился ничьей. По словам Осипова, он и его команда верят, что «чуть-чуть победили с маленьким перевесом». Весте с тем боксер выразил уважение к сопернику, назвав его «сильным парнем». Осипов напомнил, что Мадиев является первым претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Травму же Осипов получил в девятом раунде — врачи диагностировали повреждение четверной запястной кости. Сейчас боксер восстанавливается, из-за чего выбыл из тренировочного процесса «на пару недель». После этого он намерен возобновить тренировки с беговыми работами, а затем постепенно возобновлять «боксерскую школу». По его словам, через три месяца можно будет заняться боевой практикой. Без соревнований же спортсмену предстоит обходиться до полугода. Первый бой может пройти, предположительно, к концу года.

2 июля сообщалось, что промоутеры назвали новую дату матча-реванша Фьюри и Уайлдера. Третий поединок между боксерами-тяжеловесами Тайсоном Фьюри (Великобритания) и Деонтеем Уайлдером (США) планируется на 19 декабря. Организаторы надеются провести его при наполовину заполненных трибунах.