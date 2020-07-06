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Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

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Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

Ученые отметили, что доказательства подтверждают возможность вируса распространяться через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещения. При этом в ВОЗ утверждают, что вирус преимущественно распространяется через крупные капли, которые при чихании и кашле выделяются из дыхательных путей зараженного и попадают на какую-либо поверхность.

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Доказательства группы ученых о передаче коронавируса через воздух в организации назвали неубедительными, хотя признали, что считают воздушно-капельную передачу возможной, и отметили наличие спорных вопросов в данной тематике.

При этом, если воздушно-капельную передачу вируса признают значимым фактором, то для сдерживания заболевания понадобятся дополнительные меры. Так, станет обязательным ношение масок в помещениях даже при соблюдении безопасной дистанции. А медработникам понадобятся специальные маски, которые фильтруют мельчайшие частицы.

За последние сутки в мире число новых выявленных случаев коронавируса составило 203 836. Общее число подтвержденных заболевших COVID-19 достигло 11 125 245 человек. Скончались за последние сутки 5195 пациентов, количество летальных исходов с начала распространения инфекции превысило 528 тыс.

4 июля директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал ситуацию с коронавирусом, наблюдаемую сейчас в некоторых странах, повторным пиком заболеваемости. Рост случаев заболеваемости COVID-19 происходит там, где вирус не был в достаточной степени подавлен.

29 июня генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус отметил рост случаев заболевания коронавирусом в странах, где распространение вируса ранее замедлилось и власти приступили к снятию ограничений. По его словам, ситуация с COVID-19 в мире еще очень далека от своего финала.

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