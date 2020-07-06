Международный аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

В окрестностях международного аэропорта Багдада ночью упала ракета. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает иракский телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности.

По информации телеканала, ракета не разорвалась. Никто не пострадал.

Накануне ракетному обстрелу подверглось посольство США в Багдаде. Часть ракет была перехвачена системами ПВО. Несколько ракет упали в «зеленой зоне». Пострадал ребенок.

18 июня сообщалось, что не менее четырех ракет упали в «зеленой зоне» около посольства США в центре иракской столицы Багдад.

16 июня две ракеты упали возле аэропорта в иракском Багдаде, где находится американская военная база.

В «зеленой зоне» Багдада расположены правительственные учреждения и посольства. Этот район регулярно подвергался ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев.

Вашингтон неоднократно обвинял в причастности к атакам действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования.