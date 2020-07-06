Прямой эфир

Международный аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

0
Фото: TASS/EPA/Murtaja Lateef
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В окрестностях международного аэропорта Багдада ночью упала ракета. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает иракский телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности.

Побег из Абу-Грейба: США и союзники покинули шесть военных баз в Ираке
В их числе печально знаменитая тюрьма, где американцы пытали местных жителей

По информации телеканала, ракета не разорвалась. Никто не пострадал.

Накануне ракетному обстрелу подверглось посольство США в Багдаде. Часть ракет была перехвачена системами ПВО. Несколько ракет упали в «зеленой зоне». Пострадал ребенок.

18 июня сообщалось, что не менее четырех ракет упали в «зеленой зоне» около посольства США в центре иракской столицы Багдад.

16 июня две ракеты упали возле аэропорта в иракском Багдаде, где находится американская военная база.

В «зеленой зоне» Багдада расположены правительственные учреждения и посольства. Этот район регулярно подвергался ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев.

Вашингтон неоднократно обвинял в причастности к атакам действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020