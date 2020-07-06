Японец получил первый в мире диплом магистра-ниндзя

Житель Японии получил первый в мире диплом магистра-ниндзя в возрасте 45 лет. Об этом сообщило издание Japan Times.

Для получения диплома Дженити Мицухаси два года учился в университете Миэ, который находится на территории исторической родины самого первого клана ниндзя. Исследовательский центр ниндзя появился в учреждении в 2017 году, а в 2018 году там заработала магистратура по этой теме. Занятия включали в себя как теорию, так и практику.

Мицухаси на тот момент был бакалавром японской истории и решил отправиться на родину ниндзя, чтобы лучше понять природу этих воинов, отмечает телеканал «360». Во время обучения он изучал теорию и исторические документы, а также занимался боевыми искусствами кунг-фу и сериндзи-кэмпо. Помимо этого, он развивал «навыки выживания и скрытности».

Отмечается, что в то же время японец преподавал искусство ниндзюцу в собственном додзе. Он защитил диссертацию летом 2020 года, однако уезжать из университета не собирается и планирует получить докторскую степень.

В октябре прошлого года японская студентка Эйми Хага, изучающая историю ниндзя, написала сочинение невидимыми чернилами, за что получила от преподавателя оценку «отлично».