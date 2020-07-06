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Путин оценил принятые поправки к Конституции России

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Президент России Владимир Путин оценил одобренные всероссийским голосованием поправки к Конституции РФ и рассказал о недостатках советской версии Основного закона. Об этом глава государства заявил в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, все редакции Основного закона СССР содержали «мины замедленного действия», в том числе тезис о праве выхода республик из состава Советского Союза, который отвечал представлениям Владимира Ленина, однако процедура выхода не была прописана.

Путин отметил, что в итоге республика могла войти в состав СССР и получала «огромное количество традиционных, исторических, российских земель», но при выходе из состава Советского Союза могла забрать их с собой.

Также президент раскритиковал монопольное право на власть Коммунистической партии. Владимир Путин уточнил, что современная Россия не должна повторять подобных ошибок, пишет «Федеральное агентство новостей».

Поправки к Конституции России вступили в силу 4 июля 2020 года. Путин подписал указ о внесении поправок и тем же указом постановил опубликовать Основной закон с внесенными в него изменениями.

Голосование по поправкам к Конституции завершилось 1 июля. Центризбирком официально утвердил результаты: поддержали изменения 77,92% проголосовавших (почти 58 млн россиян), против — 21,27% (около 16 млн граждан). Итоговая явка по стране составила 67,97%.

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