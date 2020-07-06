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Проект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США

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Фото: REUTERS/Gregg Newton
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В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP). Об этом сообщили организаторы проекта — компании Dominion Energy и Duke Energy.

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Отмечается, что проект, целью которого была транспортировка газа из Западной Вирджинии в порты на Атлантическом океане, закрыт в связи с нецелесообразностью, после того как против него был подан экологический иск.

Несмотря на то что компании отстояли проект в Верховном суде США, его стоимость уже увеличилась с $4–4,5 млрд до $8 млрд, и дальнейшие инвестиции в него стали нецелесообразны.

Экологические возражения возникли в связи с тем, что газопровод должен был проходить под Аппалачской тропой — популярным пешим маршрутом, растянувшимся на 3,5 тыс. км по горам атлантического побережья США, пишет «РИА Новости».

В 2017 году Федеральная комиссия США по регулированию в сфере энергетики (FERC) одобрила строительство газопровода Atlantic Coast длиной 965,6 км из Западной Вирджинии в Вирджинию и Северную Каролину. Тогда проект был оценен в $5 млрд, а работы планировалось закончить в конце 2019 года.

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