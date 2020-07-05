Графу «пол» предложили убрать из документов в Нидерландах

В Нидерландах предложили отказаться от указания пола в удостоверениях личности. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщила интернет-газета NU.nl.

По данным издания, графа о поле исчезнет из документов в 2024–2025 годах. Соответствующее письмо министр образования, культуры и науки Ингрид ван Энгелсховен направила в парламент страны, пишет телеканал «360».

Отмечается, что графа «пол» сохранится в паспортах в соответствии с законами Евросоюза. Вместе с тем Мальта и Новая Зеландия уже разрешили не отмечать свой пол в паспортах.

По словам главы ведомства, отказ от графы «пол» не несет почти никаких последствий. Ван Энгелсховен отметила, что некоторые граждане страны отмечают в документах третью категорию — «пол не может быть определен», но для этого им приходится обращаться в суд. Данные изменения давно поддерживают местные ЛГБТ-организации. Данным шагом, по мнению министра, правительство страны намерено «там, где это возможно, отказаться от необязательной регистрации пола», а граждане Нидерландов должны «создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности», пишет REGNUM.

Министр не уточнила, касается ли это только новых удостоверений личности или сменить придется и ранее выданные документы, пишет сайт kp.ru.

Предложение отказаться от указания пола в документах не является новшеством. В 2018 году в Германии был принят закон о введении третьего варианта в графе «пол» — «иной». Он предусмотрен для людей, которые появились на свет гермафродитами. Помимо этого, по закону пол можно поменять в документе задним числом в случае, если изначально он был указан неверно.

В январе министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что сделает всё возможное, для того чтобы в украинских школах была гендерно нейтральная среда.