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Умер серебряный призер ЧЕ-1972 по футболу Трошкин

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Фото: commons.wikimedia.org
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Серебряный призер чемпионата Европы 1972 года в составе сборной СССР, победитель Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА в составе киевского «Динамо» Владимир Трошкин скончался на 73-м году жизни, сообщила пресс-служба киевского футбольного клуба в воскресенье, 5 июля.

«Сегодня на 73-м году жизни скончался выдающийся в прошлом игрок киевского «Динамо» и сборной СССР Владимир Николаевич Трошкин», — говорится в сообщении.

За киевское «Динамо» Трошкин играл восемь лет. В составе сборной СССР он в 1972 году выиграл серебряные медали чемпионата Европы, на Олимпийских играх 1976 года в канадском Монреале завоевал бронзовые медали. Всего за советскую сборную футболист провел 31 матч.

«От нас ушел неординарный человек, который оставил яркий след в истории «Динамо». Владимир Трошкин — это пример настоящего динамовца, бойца на футбольном поле, игрока, который никогда не сдавался», — сказал президент киевского «Динамо» Игорь Суркис.

После завершения игровой карьеры Трошкин был тренером киевского СКА и «Авангарда». Четыре года (с 1992 по 1996 год) он тренировал украинскую молодежную сборную и работал в Федерации футбола Украины.

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