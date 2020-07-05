Один из обвиняемых в убийстве Флойда освобожден под залог

В США один из полицейских, которых обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе, освобожден из тюрьмы под залог. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает ABC News со ссылкой на базу данных тюрьмы в округе Хеннепин.

Тао освободили 4 июля, ранее суд установил залог в размере $750 тыс. для освобождения экс-полицейского до процесса.

Еще двое подозреваемых также отпущены под залог. Главный подозреваемый Дерек Шовен остается в тюрьме. Для него суд установил залог в размере $1,25 млн.

Офицеров уволили из правоохранительных органов после инцидента с Флойдом и обвинили в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени, а также в пособничестве и причастности к непредумышленному убийству второй степени.

4 июля стало известно, что троих полицейских уволили и еще один добровольно оставил должность в американском Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой правоохранители с улыбкой имитируют удушающий прием, с помощью которого они задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.

Инцидент произошел в городе Аврора 24 июня прошлого года, когда трое стражей порядка задержали подозрительного, по их мнению, 23-летнего Элайджу Макклейна. Во время задержания молодой человек оказал сопротивление, к нему применили удушающий прием, а затем вкололи успокоительное. После этого задержанный потерял сознание, и у него произошла остановка сердца.

В США в мае-июне прошли массовые протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции. Мужчина скончался после того, как полицейский применил к нему удушающий прием при задержании. Изначально протестующие требовали начать борьбу с расизмом в полиции, позднее протесты переросли в беспорядки, к протестующим подключились вандалы и члены криминальных группировок. Кроме того, жители США требуют правоохранительные органы пересмотреть дела афроамериканцев, убитых полицией.