Прямой эфир
Сюжет:

Один из обвиняемых в убийстве Флойда освобожден под залог

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США один из полицейских, которых обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе, освобожден из тюрьмы под залог. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает ABC News со ссылкой на базу данных тюрьмы в округе Хеннепин.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Тао освободили 4 июля, ранее суд установил залог в размере $750 тыс. для освобождения экс-полицейского до процесса.

Еще двое подозреваемых также отпущены под залог. Главный подозреваемый Дерек Шовен остается в тюрьме. Для него суд установил залог в размере $1,25 млн.

Офицеров уволили из правоохранительных органов после инцидента с Флойдом и обвинили в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени, а также в пособничестве и причастности к непредумышленному убийству второй степени.

4 июля стало известно, что троих полицейских уволили и еще один добровольно оставил должность в американском Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой правоохранители с улыбкой имитируют удушающий прием, с помощью которого они задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.

Инцидент произошел в городе Аврора 24 июня прошлого года, когда трое стражей порядка задержали подозрительного, по их мнению, 23-летнего Элайджу Макклейна. Во время задержания молодой человек оказал сопротивление, к нему применили удушающий прием, а затем вкололи успокоительное. После этого задержанный потерял сознание, и у него произошла остановка сердца.

В США в мае-июне прошли массовые протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции. Мужчина скончался после того, как полицейский применил к нему удушающий прием при задержании. Изначально протестующие требовали начать борьбу с расизмом в полиции, позднее протесты переросли в беспорядки, к протестующим подключились вандалы и члены криминальных группировок. Кроме того, жители США требуют правоохранительные органы пересмотреть дела афроамериканцев, убитых полицией.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020