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Полицейских в США уволили за улыбки после удушения задержанного

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Фото: TASS/Zuma
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Троих полицейских уволили и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой правоохранители с улыбкой имитируют удушающий прием, с помощью которого они задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.

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Инцидент произошел в городе Аврора 24 июня прошлого года, когда трое стражей порядка задержали подозрительного, по их мнению, 23-летнего Элайджу Макклейна. Во время задержания молодой человек оказал сопротивление, к нему применили удушающий прием, а затем вкололи успокоительное. После этого задержанный потерял сознание, и у него произошла остановка сердца, сообщает ABC News.

Макклейна доставили в больницу, где 30 июня он скончался. Надзорные органы тогда посчитали поведение правоохранителей адекватным.

Об увольнении полицейских в пятницу сообщила шеф полиции города Ванесса Уилсон. По ее словам, один из полицейских, который не принимал участия в инциденте, был уволен за то, что, когда получил на свой телефон фотографию, ответил «ха-ха».

В США в мае-июне прошли массовые протесты после смерти в результате действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался после того, как полицейский применил к нему удушающий прием при задержании. Изначально протестующие требовали начать борьбу с расизмом в полиции, позднее протесты переросли в беспорядки, к протестующим подключились вандалы и члены криминальных группировок, которые принялись устраивать беспорядки и погромы. Кроме того, жители США требуют правоохранительные органы пересмотреть дела афроамериканцев, убитых полицией.

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