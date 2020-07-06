«Ласицкене продолжает готовиться к Олимпиаде»

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не смогла в срок до 1 июля заплатить World Athletics штраф в размере $6,31 млн. Теперь отечественные спортсмены с большой долей вероятности лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе и, как следствие, не смогут поехать на Олимпийские игры в Токио. Совет World Athletics обсудит сложившуюся ситуацию на своем заседании 29–30 июля.

В связи с этим лучшая российская легкоатлетка Мария Ласицкене не исключила ухода из сборной России. Ее тренер Геннадий Габрилян назвал случившееся предательством по отношению к его ученице. О дальнейшей спортивной судьбе единственной трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту «Известиям» рассказала менеджер 27-летней Марии Ласицкене Ольга Назарова.

Ласицкене Мария Ласицкене Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Из официального заявления World Athletics можно сделать вывод, что в конце июля совет организации вынесет самые жесткие санкции и исключит ВФЛА из своего состава. Что вы думаете об этом?

— Сложно сказать. Мы всегда надеемся на лучшее, а как будет дальше — одному богу известно. Это непредсказуемая ситуация. Мне трудно комментировать возможное решение совета World Athletics, но тот факт, что ВФЛА не смогла найти денег на оплату штрафа, не красит новое руководство.

— Было множество сообщений, что федерация успеет найти средства до 1 июля, но в итоге этого так и не случилось. На каком этапе что-то пошло не так?

— Уже пять лет что-то идет не так (членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года из-за многочисленных допинговых дел. В 2016-м российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. — «Известия»). Была надежда, что на руководящую позицию в ВФЛА придет новый человек, который сможет решить многие проблемы, в том числе финансовые. В итоге ничего сделано не было. Не были выполнены те договоренности, на которые мы согласились.

— Вы встречались с новым президентом ВФЛА Евгением Юрченко после его избрания?

— Нет. Я и с Дмитрием Шляхтиным (экс-президент ВФЛА. — «Известия») не встречалась. Я независимый менеджер, у меня своя работа. Не лезу в дела федерации, да меня никто никуда и не приглашал.

Юрченко Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— В пятницу Мария Ласицкене заявила, что в сложившихся условиях нельзя исключать ее ухода из сборной. Все это неоднозначно поняли. Могли бы прояснить ситуацию?

— Пусть каждый понимает это как хочет. Время покажет. Скоро станет всё ясно. Сборной, по сути, уже нет. Вот приведу вам пример. В феврале в Москве прошел турнир «Русская зима». Мне звонят спортсмены и говорят, что им сказали: призовые выплачивать не будут. Мол, у федерации и так долги. Но причем здесь долги и призовые, которые формировали привлеченные спонсоры? Как после этого можно всерьез о чем-то говорить?

— Если Мария решит выступать за другую страну, надо ли ей будет выдержать трехлетний карантин?

— Пока сложно рассуждать на данную тему. Вообще-то мы уже пять лет не выступаем под флагом России. Сейчас все отечественные спортсмены отсидели уже почти два карантинных срока. Так что можно рассчитывать на исключение. Со своей стороны мы сделаем всё, что от нас зависит. Но решение за World Athletics.

мари Мария Ласицкене, завоевавшая золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года в Дохе Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— То есть шансы у Ласицкене выступить на Олимпийских играх летом 2021 года всё же сохраняются?

— Шансы всегда есть, руки не опускаем. В конце концов, надежда умирает последней. Мы говорили с Машей после всех этих событий. Она продолжает тренироваться, готовимся к Олимпиаде в Токио. Для нас ничего не изменилось.