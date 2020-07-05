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Крупное ДТП произошло на проспекте Мира в Москве

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Фото: соцсети
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Сразу несколько машин столкнулись на дублере проспекта Мира в Москве в воскресенье, 5 июля. Пресс-служба столичного департамента транспорта опубликовала видео происшествия в своем Telegram-канале.

На кадрах ролика видно, как черный внедорожник на большой скорости выезжает на дублер и врезается в попутный автомобиль. Затем происходит цепная реакция, в результате которой участниками ДТП становятся по меньшей мере пять машин.

Движение по дублеру в сторону центра полностью перекрыто.

«По предварительной информации, есть пострадавшие и заблокированные», — уточнили в департаменте.

Уточняется, что на место ДТП, где уже работают экстренные службы, направлен дорожный патруль.

Ранее в этот же день сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал в результате ДТП на 94-м км МКАД в Москве.

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