Крупное ДТП произошло на проспекте Мира в Москве

Сразу несколько машин столкнулись на дублере проспекта Мира в Москве в воскресенье, 5 июля. Пресс-служба столичного департамента транспорта опубликовала видео происшествия в своем Telegram-канале.

На кадрах ролика видно, как черный внедорожник на большой скорости выезжает на дублер и врезается в попутный автомобиль. Затем происходит цепная реакция, в результате которой участниками ДТП становятся по меньшей мере пять машин.

Движение по дублеру в сторону центра полностью перекрыто.

«По предварительной информации, есть пострадавшие и заблокированные», — уточнили в департаменте.

Уточняется, что на место ДТП, где уже работают экстренные службы, направлен дорожный патруль.

Ранее в этот же день сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал в результате ДТП на 94-м км МКАД в Москве.