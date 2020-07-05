МЧС объявило о завершении спасательных работ на месте обрушения ТЦ в Зуевке

Спасательные работы на месте обрушения здания торгового центра в Зуевке (Кировская область) завершены. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе МЧС России.

«МЧС России завершены работы по извлечению троих погибших из-под завалов. Один человек передан медицинским службам», — передает ТАСС.

В общей сложности, в работах были задействованы 63 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС — 33 человека и девять единиц техники.

Обрушение перекрытий в строящемся здании магазина в Зуевке по улице Свердлова, дом 1а, произошло утром в воскресенье. Погибли три человека, одного госпитализировали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Прокуратура организовала проверку, говорится в сообщении на сайте ведомства.