Возбуждено уголовное дело по факту обрушения строящегося ТЦ в Кировской области

По факту гибели строителей на объекте в городе Зуевка Кировской области возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России, опубликованном 5 июля на сайте ведомства.

«Следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области по факту гибели граждан на строительном объекте в городе Зуевка возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди)», — говорится в сообщении.

Также прокуратура региона организовала проверку, говорится в сообщении на сайте ведомства. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела взято прокуратурой на контроль.

По уточненной властеями Кировской области в результате происшествия погибли три человека, один получил тяжелые травмы и доставлен в Зуевскую ЦРБ, передает ТАСС.

Ранее в воскресенье сообщалось о четырех погибших.