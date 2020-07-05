Велопробег «Огонь Победы» прошел на Сахалине

Завершился велопробег «Огонь Победы» по маршруту Александровск-Сахалинский — Южно-Сахалинск. В полдень 5 июля участники финишировали на площади Славы областного центра. Общая протяженность пути составила порядка 600 км.

Акция посвящена празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Велосипедисты почтили память предков, которые много лет назад в рамках Южно-Сахалинской наступательной операции выдвинулись из Александровска-Сахалинского в сторону юга. Кроме того, одной из целей мероприятия стала поддержка поправок в Конституцию РФ — в части неотделимости наших территорий, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Южно-Сахалинска.

Ранее 24 июня в американском штате Калифорния клуб автоколлекционеров советских машин провел свой парад, приуроченный к параду Победы в Москве. Колонна, включающая в себя 10 советских автомобилей, прошла по бульвару Голливуда и завершила свое шествие в Пламмер-парке в Беверли-Хиллз.