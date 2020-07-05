В России и за рубежом началась акция #ПодОхранойКонституции

В российских и зарубежных городах проходит акция #ПодОхранойКонституции.

В городах у памятников появились таблички «Этот памятник охраняется Конституцией!». Таким образом активисты решили привлечь внимание к важности вступивших накануне в силу изменений Основного закона страны. В частности, к поправкам о защите исторической памяти.

Таблички выставили у памятников защитникам Отечества, писателям, военачальникам и государственным деятелям в Хабаровске, Вологде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Оренбурге и других городах. Флешмоб поддержали в Мексике, Индии, Болгарии, Сербии, странах СНГ.

Поправки к Конституции РФ вступили в силу 4 июля 2020 года. Президент страны Владимир Путин подписал указ о внесении поправок и тем же указом глава государства постановил опубликовать Основной закон с внесенными в него изменениями.

Голосование по поправкам к Конституции завершилось 1 июля. Центризбирком официально утвердил результаты: поддержали изменения 77,92% проголосовавших (почти 58 млн россиян), против — 21,27% (около 16 млн граждан). Итоговая явка по стране составила 67,97%.

Поправки предусматривают ужесточение требований к кандидатам на пост президента и ограничение количества президентских сроков — не больше двух по шесть лет. Глава государства будет представлять Совету Федерации кандидатов на пост главы и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, их заместителей, а также формировать Госсовет РФ.

Также предлагается запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство и гражданство других стран и расширить полномочия парламента — премьер-министр и члены кабмина будут назначаться президентом только после утверждения их кандидатур Госдумой. Предусматривается приоритет Основного закона страны над международными соглашениями.

Кроме этого, поправки закрепляют регулярную индексацию пенсий и социальных выплат, гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне не менее прожиточного минимума трудоспособного населения.