Спасенного из-под завалов на стройке вертолетом доставят в Киров

Рабочего, спасенного из-под завалов обрушившегося при строительстве торгового центра в городе Зуевка Кировской области, вертолетом доставят в Центр травматологии в Кирове. Об этом 5 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Пострадавший мужчина 1985 года рождения в ближайшее время вертолетом санавиации будет доставлен в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии», — отмечается в сообщении. Состояние пострадавшего тяжелое, с ним в отделении реанимации работают хирурги.

Обрушение перекрытий в строящемся здании магазина в Зуевке по улице Свердлова, дом 1а, произошло утром в воскресенье. Погибли три человека, одного госпитализировали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Прокуратура организовала проверку, говорится в сообщении на сайте ведомства.