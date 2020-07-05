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Спасенного из-под завалов на стройке вертолетом доставят в Киров

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Рабочего, спасенного из-под завалов обрушившегося при строительстве торгового центра в городе Зуевка Кировской области, вертолетом доставят в Центр травматологии в Кирове. Об этом 5 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Пострадавший мужчина 1985 года рождения в ближайшее время вертолетом санавиации будет доставлен в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии», — отмечается в сообщении. Состояние пострадавшего тяжелое, с ним в отделении реанимации работают хирурги.

Обрушение перекрытий в строящемся здании магазина в Зуевке по улице Свердлова, дом 1а, произошло утром в воскресенье. Погибли три человека, одного госпитализировали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Прокуратура организовала проверку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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