Два человека погибли при стрельбе в ночном клубе в Южной Каролине

При стрельбе в ночном клубе в американском штате Южная Каролина погибли два человека. Об этом сообщил 5 июля телеканал WYFF News на своей странице в Twitter.

О двух погибших телеканалу сообщил шериф округа. По его словам, стреляли в ночном клубе Lavish Lounge.

Инцидент произошел в округе Гринвилл ранним воскресным утром. По первоначальным данным, пострадали не менее 12 человек, о погибших информации не было.

3 июля полицейские задержали подозреваемых в стрельбе в торговом центре в городе Брейнтри в штате Массачусетс. Пострадала и доставлена в больницу 15-летняя девушка, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.