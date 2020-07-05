Не менее 12 человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в США

По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы утром в воскресенье, 5 июля, в одном из ночных клубов американского штата Южная Каролина. Об этом сообщает AP News.

Инцидент произошел в заведении Lavish Lounge в округе Гринвилл. Детали стрельбы и расследования не приводятся.

Пострадавшие госпитализированы в больницы штата, информации об их состоянии нет.

3 июля полицейские задержали подозреваемых в стрельбе в торговом центре в городе Брейнтри в американском штате Массачусетс в 17 км от Бостона. Пострадала и доставлена в больницу 15-летняя девушка, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.