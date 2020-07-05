Семейную пару обстреляли на улице в Екатеринбурге

Полицейские в Екатеринбурге задержали подозреваемого в обстреле семейной пары, переходившей дорогу. Инцидент произошел 4 июля на улице Фрезеровщиков. Пострадал мужчина, он получил травму ушной раковины. Нападавший был за рулем автомобиля BMW X5.

«Сотрудники отдела полиции №14 установили личность гражданина. Это мужчина 1989 года рождения, ранее неоднократно судимый по статьям: 158 (кража), 162 (разбой), 116 (побои), 228 (преступление в сфере незаконного оборота наркотиков), (причинение вреда средней тяжести) и 175 (сбыт краденых вещей). На данный момент гражданин дает показания в территориальном отделе полиции», — рассказали ИА «Ура.ру» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

1 июня сообщалось, что грабители, представившиеся сотрудниками Следственного комитета (СК) России, похитили крупную сумму денег из квартиры топ-менеджера ПАО «Ростелеком» Андрея Левакова. Трое неизвестных пришли в квартиру к своей жертве и потребовали впустить их для проведения следственных действий.