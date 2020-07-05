Прямой эфир

Участница конкурса «Большая перемена» увидит пуск ракеты с Байконура

0
Фото: РИА Новости/Роскосмос
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученица 10-го класса Валентина Удалова из Хабаровска, победившая в конкурсе рисунков, проходившего в рамках проекта для школьников «Большая перемена», получила возможность присутствовать на запуске ракеты с космодрома Байконур. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили ТАСС организаторы конкурса.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Конкурс под названием «Впервые в открытом космосе» приурочили ко дню рождения летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Арихиповича Леонова, отметили они. Победила работа Удаловой под названием «Он открыл нам космическую истину».

Школьница побывает на космодроме Байконур и увидит пуск космической ракеты. Еще четверо участников получат памятные подарки.

Как отметила координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова, в конкурсе старшеклассники получают уникальный шанс попробовать то, что недоступно каждому школьнику. Поездка на Байконур — как раз один из таких призов. Многие из ребят уже сейчас делают выбор своей будущей профессии и своего пути», — отметила она, допустив, что кто-то выберет исследование космоса.

Конкурс «Большая перемена» открыл 28 марта первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Участниками проекта стали более 1 млн школьников 8–10-х классов.

Сначала участникам предстоял дистанционный этап с выполнением мотивационного задания и работы с кейсами, а очный этап и финал пройдут в октябре. 300 победителей в номинации для десятиклассников получат призовой миллион рублей. Его можно использовать для оплаты обучения в ведущих вузах страны, а также дополнительно пять баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020