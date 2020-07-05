Участница конкурса «Большая перемена» увидит пуск ракеты с Байконура

Ученица 10-го класса Валентина Удалова из Хабаровска, победившая в конкурсе рисунков, проходившего в рамках проекта для школьников «Большая перемена», получила возможность присутствовать на запуске ракеты с космодрома Байконур. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили ТАСС организаторы конкурса.

Конкурс под названием «Впервые в открытом космосе» приурочили ко дню рождения летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Арихиповича Леонова, отметили они. Победила работа Удаловой под названием «Он открыл нам космическую истину».

Школьница побывает на космодроме Байконур и увидит пуск космической ракеты. Еще четверо участников получат памятные подарки.

Как отметила координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова, в конкурсе старшеклассники получают уникальный шанс попробовать то, что недоступно каждому школьнику. Поездка на Байконур — как раз один из таких призов. Многие из ребят уже сейчас делают выбор своей будущей профессии и своего пути», — отметила она, допустив, что кто-то выберет исследование космоса.

Конкурс «Большая перемена» открыл 28 марта первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Участниками проекта стали более 1 млн школьников 8–10-х классов.

Сначала участникам предстоял дистанционный этап с выполнением мотивационного задания и работы с кейсами, а очный этап и финал пройдут в октябре. 300 победителей в номинации для десятиклассников получат призовой миллион рублей. Его можно использовать для оплаты обучения в ведущих вузах страны, а также дополнительно пять баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.