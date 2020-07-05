Следствие сочло убийство россиянина в Австрии заказным

Убийство просителя убежища из России в австрийском городе Герасдорф было заказным. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщило издание OE24 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Жертва и задержанный по подозрению в его убийстве могут быть выходцами из Чечни. Убитый мужчина находился под защитой полиции в Австрии из-за угрозы его жизни. В расследование привлечено Государственное управление по защите конституции и борьбе с терроризмом.

Как пишет издание, обстоятельства убийства напоминают дело Умара Исраилова. 27-летний чеченец был застрелен 13 января 2009 года после погони двух мужчин в Вене-Флоридсдорфе.

Убийство было совершено вечером накануне, подозреваемый пытался скрыться по шоссе. В Линце его остановили полицейские. На кадрах видно, как правоохранители ведут мужчину к машине. При задержании он не оказывал сопротивления.