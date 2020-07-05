Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф недалеко от Вены застрелили просителя убежища из России. Об этом со ссылкой на полицию сообщило Австрийское агентство печати в субботу, 4 июля.

Инцидент произошел около 19:30 вечером 4 июля. Прибывшие на место происшествия правоохранители оцепили территорию.

Отмечается, что нападавший был задержан в окрестностях города Линц во время попытки скрыться. Он не оказывал сопротивления. Его мотивы пока неизвестны, сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

23 июня сообщалось, что по требованию Генеральной прокуратуры РФ Норвегия экстрадировала россиянина Дмитрия Вершинина, который обвиняется в убийстве.