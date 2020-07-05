Путин поздравил жителей Калмыкии со 100-летием региона

Президент России Владимир Путин отметил вклад жителей Калмыкии в решение общенациональных задач. Об этом говорится в поздравлении главы государства со 100-летием со дня образования республики, опубликованном на сайте Кремля в воскресенье, 5 июля.

Как отметил российский лидер, за прошедшие годы в регионе построили многие объекты инфраструктуры, открыли новые образовательные, научные и лечебные учреждения.

«Важно, что жители Калмыкии чтят заветы своих отцов и дедов, их самобытные обычаи и традиции, плодотворно трудятся на благо родной земли, вносят весомый вклад в решение общенациональных задач», — отметил Путин.

Президент пожелал жителям республики дальнейших успехов.

В феврале Путин поздравил буддистов страны с наступлением Нового года по лунному календарю (Сагаалган) и началом Белого месяца. Этот праздник отмечают жители Бурятии, Калмыкии, Тувы, отдельных районов Забайкальского края и Иркутской области.