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Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

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Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 24 февраля, поздравил буддистов страны с наступлением Нового года по лунному календарю (Сагаалган) и началом Белого месяца. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

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Глава государства напомнил, что этот праздник символизирует обновление природы, стремление человека к гармонии и чистоте помыслов, обращает верующих к духовным и нравственным истокам религии.

Путин подчеркнул, что буддисты России принимают активное участие в жизни страны и вносят весомый вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, а также уделяют внимание укреплению плодотворного диалога с государственными и общественными организациями.

«Пусть наступающий год будет для вас счастливым и благополучным, принесет успехи в добрых делах и начинаниях», — говорится в поздравлении.

В 2020 году российские буддисты впервые отпразднуют этот праздник в Государственном Кремлевском дворце. 25 и 26 февраля будет работать выставка бурятских художников, на сцене выступят музыкальные и танцевальные коллективы Бурятии, также можно будет пообщаться с буддийскими священнослужителями. Кроме того, планируется розыгрыш сертификата «Путешествие на двоих по Бурятии с посещением озера Байкал».

Сагаалган в России празднуют жители Бурятии, Калмыкии, Тувы, отдельных районов Забайкальского края и Иркутской области.

Праздник Сагаалган — это целый комплекс сакральных ритуалов, несущих очищение и обновление. В течение целого месяца в буддийских дацанах проходят молебны и обряды; родственники и друзья навещают друг друга, общаются, дарят подарки.

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