Назван самый популярный пункт городского велопроката в Москве

В июне самым популярным пунктом велопроката в Москве стала станция №466. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Самая популярная станция проката №466 расположена у главного входа ВДНХ, ей воспользовались 25,7 тыс. раз», — цитирует его сайт мэра и правительства Москвы.

Всего пользователи Московского велопроката в июне совершили почти 1,3 млн поездок, что на 280 тыс. поездов больше, чем годом ранее.

Всего с 10 апреля, когда велопрокат заработал для курьеров и волонтеров, пользователи брали велосипеды уже около 1,7 млн раз.

В конце мая Ликсутов исключил рост тарифов на велопрокат в Москве. Всего в столице будут работать 629 станций велопроката с 6 тыс. велосипедов.