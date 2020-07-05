Постпред Крыма напомнил Турции о ее признании региона российским в XVIII веке

Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов призвал Анкару не делать бессмысленных заявлений о непризнании статуса Крыма, а соблюдать российско-турецкий Акт о мире, торговле и границах от 1783 года. Тогда документом полуостров был признан турецкой стороной российским.

«Никаких иных документов по данному вопросу между сторонами не подписывалось», — отметил Мурадов 5 июля в интервью «РИА Новости».

В этой связи любые заявления по иной территориальной принадлежности Крыма со стороны турецких властей являются «бессмысленными и с юридической точки зрения ничтожными».

По оценке Мурадова, заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу игнорируют российско-турецкую историю и пытаются прикрыть существующую проблему, тревожащую крымскую общественность.

«Это проблема бесправного положения крымских татар в Турции, где они лишены возможности получать образование на крымско-татарском языке, изучая его в государственных школах в местах своего компактного проживания, гарантированно быть представленными в органах государственной власти и местного управления в своих регионах», — объяснил постпред Крыма.

Одновременно Крым признают российским многочисленные турецкие бизнесмены, общественные и политические деятели, которые регулярно приезжают на полуостров.

«Хотелось бы надеяться, что представители турецкого руководства будут относиться к российско-турецким отношениям, имеющим большие перспективы, столь же бережно, как это делает российская сторона», — резюмировал он.

3 июля в ходе совместной пресс-конференции с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой министр иностранных дел Турции заявил, что власти страны поддерживают территориальную целостность Украины и не признают «незаконную аннексию Крыма». После этого сенатор и крымские татары ответили на отказ Турции признавать полуостров российским.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение. Украина и ряд стран отказались признавать результаты голосования.