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Названы самые популярные фильмы 1990-х годов

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Фото: Иноекино
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Самым популярным фильмом 1990-х годов оказался «Форрест Гамп» режиссера Роберта Земекиса. Это следует из исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications, 5 июля сообщил «Коммерсантъ».

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Этим фильмом чаще всего интересовались в 22 государствах, включая Турцию, Армению, Литву, Израиль и Таиланд. На втором месте комедия «Один дома», который чаще всего запрашивают в 20 странах, среди которых Латвия, Нидерланды, Сербия и Грузия.

«Парк юрского периода» любят больше всего в том числе в США, Австралии, Мексике и Аргентине, эта картина находится на третьем месте.

Мелодрама «Привидение» популярна в 12 странах, в 11 чаще всего смотрят «Титаник», в восьми государствах предпочитают фильм «Люди в черном».

Анимационный фильм«Король Лев» популярен в семи странах, а Боливия, Бангладеш и ОАЭ отдали свои голоса за «Аладдина» (1992), пишет «Газета.ру». Япония поддержала фильм «Терминатор 2: Судный день» (1991), а Новая Зеландия — «Армагеддон» (1998).

3 июля «Известия» выбрали главные онлайн-премьеры недели, среди которых «Черное Рождество» и «Офицер и шпион».

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