Более 20 человек погибли за сутки от ударов молний на севере Индии

За минувшие сутки в Индии от ударов молнии в северном штате Уттар-Прадеш погибли 23 местных жителя, еще 29 пострадали. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает со ссылкой на местные власти телеканал NDTV.

По информации канала, восемь человек стали жертвами стихии в Аллахабаде, по шесть человек — в городах Мирзапур и Бхадохи, еще двое — в Каусамби, один скончался в Джаунпуре.

Получили серьезные ожоги девять человек в Праяграде, десять — в Мирзапуре, четыре — в Каушамби и шесть — в Бхадохи.

Местные власти пообещали выплатить родственникам погибших компенсацию и обеспечить оказание надлежащей медицинской помощи пострадавшим.

26 июня жертвой молний стали 24 человека в том же штате Уттар-Прадеш и 83 жителя штата Бихар.

Как считают местные власти, основной причиной гибели является работа людей в поле во время грозы, несмотря на объявление чрезвычайными службами повышенного уровня опасности.